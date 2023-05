Equipa técnica do FC Porto ausente da flash-interview

Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, rendeu o castigado Sérgio Conceição no banco em Arouca e esperava-se que abordasse, após o apito final, as incidências da vitória (0-1) na 31ª jornada da Liga Bwin. Contudo, a Sport TV noticiou que não haveria qualquer membro da equipa técnica portista a marcar presença naquele espaço em Arouca.Antes, o internacional português Otávio respondeu às perguntas do jornalista e abordou o triunfo na casa arouquense assim como as expectativas para a reta final do campeonato.Já Sérgio Conceição, impedido de marcar presença no banco e na flash-interview, viu a partida a partir da bancada, em Arouca.