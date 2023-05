Eric Pimentel certo no FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eric Pimentel, central brasileiro de 20 anos que atua no Vasco da Gama, vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada.O jovem, representado por Ulisses Jorge - o mesmo agente de Éder Militão, ex-central dos dragões -, vai chegar aos azuis e brancos pela porta da equipa B.Pimentel, refira-se, está em final de contrato com a equipa brasileira.