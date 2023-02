"És fraco" vale um jogo de suspensão a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição foi punido com um jogo de suspensão na sequência do cartão vermelho com que foi admoestado na visita ao Marítimo, na última jornada da Liga Bwin. A decisão de Fábio Veríssimo deveu-se às palavras que lhe foram dirigidas pelo técnico do FC Porto."Após a amostragem do cartão amarelo dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", detalhou o árbitro do encontro no seu relatório, cujo excerto faz parte do mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF. A mesma infração valeu ao técnico a aplicação de uma multa de 4.080 euros.O adjunto Vítor Bruno foi também suspenso por uma partida e terá de pagar uma multa de 2.040 euros. Expulso ainda antes do técnico principal do FC Porto, Vítor Bruno viu o vermelho por, segundo relatou Fábio Veríssimo, ter protestado uma decisão do árbitro dizendo: "Isto é uma vergonha! Tens que dar amarelo c...!"