Espanhóis associam Toni Martínez ao Ajax

Toni Martínez é um dos jogadores considerados peloa Ajax como potencial substituto de Haller, que deverá deixar o emblema holandês no verão. A notícia é do jornal As, de Espanha, que aponta mesmo o avançado do FC Porto como "um dos primeiros nomes da lista".O Ajax procura "um substituto que dê garantias" e "agrada muito à direção" dos holandeses, que "aprecia o seu perfil técnico e físico" e o seu "trajeto num clube importante como o FC Porto". A publicação recorda que Toni Martínez é um potencial selecionado de Luis Enrique e que, em Itália, também Torino e Fiorentina já mostraram interesse nos seus serviços.