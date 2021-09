Espanhóis destacam portista Umaro Candé, o "miúdo que 'devora' rivais"

O jornal 'AS' destaca esta terça-feira, na sua rubrica 'Ojo Clínico', o jovem extremo portista Umaro Candé, num artigo em vídeo com o título "O 'Vinícius' que faz o FC Porto esfregar as mãos: o miúdo que devora rivais".





Na análise feita, o jornal espanhol destaca a juventude do extremo (16 anos), a sua capacidade de finta, velocidade e faro pelo golo. Os elogios vão mais longe, colocando o jovem na linha de sucessão a outros jogadores que se destacaram na faixa como "Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Vinícius ou Hazard".Umaro Candé, refira-se, renovou recentemente contrato com o FC Porto até 2024 , estando de momento integrado na equipa de juniores, pese embora ainda ter idade de juvenil. Na semana passada, na Youth League 'apresentou-se' aos espanhóis diante do At. Madrid, ao destacar-se na vitória sobre os colchoneros (sofreu um penálti que resultou num dos golos).