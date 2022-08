Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Esperança em ter Taremi a postos: avançado do FC Porto em dúvida para o Rio Ave Sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no lance do primeiro golo do FC Porto ao Sporting





• Foto: José Gageiro / Movephoto