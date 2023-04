O FC Porto anunciou ao final da noite desta terça-feira que o Estádio do Dragão já tem a lotação esgotada para o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, no próximo domingo, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.Os adeptos portistas mostram assim que estão ao lado da equipa de Sérgio Conceição nesta fase decisiva do campeonato, numa altura em que se encontra a quatro pontos da liderança do Benfica.