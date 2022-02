Estado penhora salário a Vítor Baía por dívida de 5,4 milhões de euros

O Estado penhorou o salário de Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, com vista a garantir o pagamento de uma dívida do antigo jogador ao BPN de cerca de 5,4 milhões de euros. A penhora foi ordenada pela Parvalorem, entidade pública que herdou os ativos tóxicos do BPN. Como administrador da Porto SAD, Baía ganha cerca de 15 500 euros brutos por mês: deste valor, ficará com 1995 euros por mês, valor equivalente a três salários mínimos, em 2021, avança o 'Correio da Manhã'.