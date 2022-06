Estágio arranca a 6 de julho

Após um primeiro período de trabalho no Olival, o plantel com que o FC Porto vai atacar a época 2022/23 rumará ao Algarve para fazer o habitual estágio, com início no dia 6 de julho e que se prolongará durante uma semana.O arranque dos trabalhos, recorde-se, está agendado para dia 1 do próximo mês e a Supertaça marcada para o dia 31, frente ao Tondela.