Estão vendidos 41 mil bilhetes para o clássico

Ao final da tarde de ontem, o FC Porto alargou a venda de bilhetes para o clássico com o Sporting ao público em geral e 41 mil já têm presença garantida nas bancadas do Estádio do Dragão para o jogo que definirá um dos finalistas da Taça de Portugal. Os dragões partem em vantagem sobre o rival leonino pela vitória (2-1) em Alvalade e terão muito apoio no seu estádio.