Estela Machado assume os cargos de Diretora de Informação e Diretora de Programas do Porto Canal

O Porto Canal informou na tarde desta quarta-feira que a jornalista Estela Machado passou a assumir os cargos de Diretora de Informação e Diretora de Programas.No mesmo comunicado, o Conselho de Administração da Avenida dos Aliados revelou ainda que Tiago Girão e Pedro Bragança "cessaram as funções que exerciam" no canal, ao contrário de Manuel Tavares, que "passa a acumular o cargo de Administrador Executivo com o de Diretor Geral".