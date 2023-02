Esteve a um passo do FC Porto mas recebeu chamada... da China: «Nem sabia converter o valor para euros»

Róger Guedes, avançado do Corinthians, revelou, no podcast 'Podpah' , que esteve muito perto de rumar ao FC Porto em 2018, garantindo que até já tinha tudo apalavrado com Sérgio Conceição. No entanto, o brasileiro acordou com uma chamada inesperada às 4h da manhã e 'foi parar'... à China."Fui emprestado ao Galo [Atlético Mineiro, em 2018], fui o melhor marcador do campeonato, fiz nove golos em 12 jogos. Depois [no verão] tive tudo certo para ir para o FC Porto e a China apareceu de madrugada, às 4h da manhã", começou por dizer, antes de explicar o negócio."Tinha tudo acertado, ia viajar para Portugal dois ou três dias depois. Ia por muito menos [salário] para o FC Porto. O meu sonho era jogar a Liga dos Campeões. Já tinha falado com o treinador, Sérgio Conceição. Toda a gente no Brasil me chateou para ficar, os adeptos idolatravam-me. Tinha o sonho de ir jogar para a Europa, de jogar a Champions. Já tinha falado com o treinador, disse-me que ia ser o titular. [Estava] Tudo certo para ir e, de repente, estava a dormir com a minha mulher e um dos meus empresários liga-me. Nem sabia converter [o dinheiro] para euros... Quando me disseram quanto ia ganhar [na China], até perguntei: 'Mas é por mês?'. Os jogadores vão para a China pelo aspeto financeiro, mas quando lá chegam, [pensam que] iam por muito menos. É muito bom", assegurou.Róger Guedes, que atualmente representa o Corinthians, acabou por se transferir, em 2018, para o Shandong Taishan, equipa que representou até 2021, antes de rumar ao timão.