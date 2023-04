A entrevista de Frederico Varandas causou alguma admiração no Dragão, onde, segundoapurou, se estranhou a posição ruidosa, em choque com a decisão do Sporting em não recorrer da exclusão do Benfica da acusação do processo E-Toupeira, assim como a demora na tomada de posição pública, uma semana depois das mais recentes acusações a César Boaventura. Além disso, transpareceu na Invicta uma certa linguagem corporal desconfortável de Frederico Varandas quando este se referiu aos casos do rival lisboeta, contrariamente à insistência sobre Pinto da Costa e o caso Apito Dourado.Por parte do FC Porto, os comentários aos casos judiciais relacionados com o Benfica têm sido feitos por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, nomeadamente os mais recentes, que resultaram nas acusações a Boaventura.