Estreias para Galeno e Stephen pelo FC Porto

O jogo de ontem foi de estreias para dois reforços de inverno do FC Porto. Galeno e Stephen Eustaquio entraram no decorrer da segunda parte, o que permitiu somarem os primeiros minutos com a nova camisola, ainda que Galeno tenha sido um regresso. O ex-bracarense já havia representado o FC Porto em 2017/18, onde tinha somado quatro jogos, sendo um a titular. Já Stephen Eustáquio chegou da seleção do Canadá e fez a estreia absoluta com a camisola dos dragões.