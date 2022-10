Estudos e família antes do clássico

Sérgio Conceição é um treinador extremamente exigente e nem a goleada aplicada ao Anadia lhe retirou essa característica. "Houve muitas coisas positivas no jogo. Não foi tudo perfeito, mas fizemos um jogo competente e sério", realçou o treinador do FC Porto, recusando-se a colocar, desde logo, o foco no próximo jogo, que é o clássico com o Benfica, no Dragão, para a Liga.

"Neste momento, vou cumprimentar a minha família que está ali fora e são muitos. Depois vamos trabalhar sobre as correções em relação a este jogo e depois na terça-feira [amanhã] começar a preparar o Benfica", priorizou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo da Taça de Portugal, onde deu minutos a vários dos jogadores que foram menos utilizados nos duelos anteriores.

Uma dessas apostas foi a que fez em Veron e o reforço contratado ao Palmeiras no verão foi o protagonista de algumas das suas palavras no final do jogo. "Aqui somos muito mais exigentes, mais rigorosos no que é a vida fora do clube. Eles percebem com que adversários jogam, mas há situações de que não têm conhecimento. É preciso tempo de adaptação", generalizou, primeiro, Sérgio Conceição. E continuou mais direcionado a um dos heróis da partida de ontem, traçando comparações com Pepê: "Tento retirar um bocadinho de exigência tática ao Veron. O Pepê chegou como ala e teve dificuldade a interpretar o que eu queria dentro do modelo de jogo e hoje faz várias posições. Espero que o Veron vá nesse sentido e por esse caminho. Qualidade não lhe falta e tem tudo para singrar no futebol português. É veloz, tem qualidade técnica, finaliza bem..."