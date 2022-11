Eurico Gomes recorda Bibota: «Jogador exemplar e colega maravilhoso»

Eurico Gomes foi adversário (jogou no Benfica e Sporting) e colega de Fernando Gomes e também marcou presença nas Antas para as cerimónias fúnebres do Bibota. "É uma grande perda para o futebol. O país beneficiou muito deste profissional, enorme atleta. Fica um dos jogadores exemplares, colega maravilhoso que ficará eternamente registado no FC Porto e na Seleção", afirmou."A nossa geração não era tão dramática a avaliar a rivalidade, éramos adversários, sim, fomos colegas. Depois, o que conta é o carácter e personalidade de cada um. O Gomes tinha essa faceta. Era exímio no respeito e daí a amizade que vai durar toda a vida", disse Eurico Gomes."Os jogadores sempre tiveram uma forma de estar no futebol, lutar pelo melhor e seu ideal, para atingir patamares elevados, era trabalhando, jogando e sendo titular. Hoje as coisas são diferentes e até opostas àquele tempo. Naquela altura havia relacionamento menos financeiro e mais de sentimento", apontou ainda.