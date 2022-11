Eustáquio agradece a Sérgio Conceição: «Houve paciência para acreditar nas minhas capacidades»

Stephen Eustáquio vive um conto de fadas. Atualmente a preparar a participação do Canadá no Mundial, o médio, de 25 anos, chega a esta fase num grande momento de forma, fruto do seu bom desempenho no FC Porto. Em entrevista ao Canal 11, o internacional canadiano destacou a importância de Sérgio Conceição na sua evolução, não esquecendo a restante equipa técnica."Tenho de agradecer a confiança. O treinador é muito exigente, e logicamente que tem que ser assim. Estamos no clube que estamos, também tenho de ter a humildade de ouvir e tentar fazer. No início é difícil, mas depois as coisas vão acontecendo e vamos notando que um jogador fica melhor. Tive a humildade suficiente para perceber que tinha que crescer muito mais no meu jogo, trabalhei para que isso acontecesse, e da parte da equipa técnica houve essa paciência para acreditar nas minhas capacidades", destacou o médio, realçando aquilo em que mais evoluiu."Corria muito, mas corria muito no processo defensivo e não conseguia contribuir muito no processo ofensivo. Um jogador que corre tanto como eu tem de ferir mais os adversário Passei a correr melhor, ainda corro demais, no P. Ferreira corria também 12 quilómetros, agora também, mas se espremer sai sumo, saem golos. Quero crescer, ser melhor jogador do que fui ontem", constatou a propósito.