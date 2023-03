Eustáquio antes da 'final' com o Inter Milão: «Estou aqui para ganhar»

Stephen Eustáquio falou à UEFA na antecâmara do FC Porto-Inter Milão, jogo referente à 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões, perante o seu público, tentarão inverter a eliminatória, que vai sorrindo aos italianos, por 1-0."O que eu quero mesmo é chegar o mais longe possível e, no final, quero que o FC Porto ganhe. É o maior clube de Portugal, um clube com muita história, respeitado na Europa e no Mundo. Tudo o que um futebolista quer é representar um clube assim. Estou muito feliz por estar aqui e estou aqui para vencer", afirmou o médio já depois de ter comentado a evolução do futebol do Canadá e do desejo de ser exemplo para os seus compatriotas."Estou apenas a fazer o meu trabalho e continuar o meu caminho, tentando inspirar outros canadianos que querem jogar a este nível. Já tivemos algumas fases complicadas, porque não tínhamos muitos jogadores de elite a jogar na Champions ou na Europa. Nem sequer tínhamos a nossa liga profissional. Muitas crianças agora querem ser o Alphonso Davies ou o Jonathan David. Temos o Atiba Hutchinson. Ele já não está na Champions, mas fez muitos jogos no campeonato", avaliou Eustáquio.E o médio portista rematou assim: "Quando era criança sempre quis jogar pelo FC Porto e jogar na Liga dos Campeões. É um sonho tornado realidade. É um ótimo sentimento ouvir o hino da Champions antes dos jogos."