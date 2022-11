Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Eustáquio assume a dívida Médio pagou com juros a expulsão no clássico e, desde então, fez três golos e duas assistências. Parte para a montra Mundial com o moral em alta





• Foto: Peter Spark / Movephoto