Eustáquio com um mar de apoio

O futebol português uniu-se em torno da dor de Eustáquio, que perdeu a mãe no decorrer do FC Porto-Santa Clara de anteontem e recebeu a trágica notícia no final do encontro. O médio foi confortado, ainda no relvado, por Sérgio Conceição e de lá para cá tem recebido um autêntico mar de apoio e força, por parte de colegas e adversários, mas também de antigos clubes que representou e gente anónima.

Vítima de doença prolongada, Esmeralda Eustáquio faleceu anteontem, no IPO do Porto, aos 51 anos. O funeral realiza-se esta manhã, saindo da casa mortuária da Nazaré pelas 9.45 rumo ao cemitério da Pederneira. É de esperar que diversos elementos da estrutura do futebol portista marquem presença no último adeus à mãe do médio, nomeadamente os capitães de equipa.

Pepe, de resto, foi um dos que usou as redes sociais para apoiar Eustáquio. “Que Deus conforte os vossos corações”, escreveu o defesa na legenda de uma foto de Eustáquio com os pais, registada por altura da conquista da edição passada do campeonato. Chaves e Leixões também deixaram mensagens de pesar ao médio. E Ricardo Horta, em nome do Sp. Braga, fez o mesmo na entrevista rápida que se seguiu à vitória de ontem sobre o Gil Vicente.