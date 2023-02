Eustáquio convocado para o clássico de Alvalade

Stephen Eustáquio fez parte da comitiva do FC Porto que chegou a Lisboa quando faltavam poucos minutos para as 20h30 deste sábado. O médio, conforme admitiu Sérgio Conceição na conferência de antevisão ao clássico, é o único do lote de lesionados dos dragões que ainda acalenta esperanças de recuperar a tempo do embate frente aos leões.De recordar que Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Veron e Evanilson realizaram apenas tratamento na derradeira sessão de treino, enquanto que Otávio encontra-se no Brasil a recuperar da lesão sofrida contra o Marítimo.