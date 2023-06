Eustáquio deixa concentração do Canadá a um dia da estreia na Gold Cup

Volte-face com Eustáquio. O médio do FC Porto foi dispensado da seleção do Canadá esta segunda-feira, a um dia da estreia na Gold Cup, podendo assim ter mais tempo de descanso antes de se apresentar no Olival.O médio do FC Porto e Samuel Adekugbe foram substituídos por Jayden Nelson e Liam Fraser nos convocados, sendo que são dois jogadores que tiveram grande volume de jogos no decorrer da época. A opção dos responsáveis canadianos, em conjunto com os jogadores, passou pela dispensa de forma a poderem descansar.De recordar que a lista do Canadá já não contava com nomes como Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin e Tajon Buchanan precisamente por serem elementos muito sobrecarregados.O Canadá tem a estreia na Gold Cup agendada para terça-feira, frente a Guadalupe.