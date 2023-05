Eustáquio deve ‘receber’ Uribe

Menos dúvidas existem relativamente à composição do meio-campo portista no derradeiro jogo do campeonato, face ao mais que provável regresso de Mateus Uribe. O colombiano, de 32 anos, começou o encontro de Famalicão no banco de suplentes, devido a problemas físicos que o condicionaram durante a semana, mas, estando apto, é praticamente certo que vai recuperar o seu lugar na equipa.

Dessa forma, algum médio terá de deixar o onze, e tudo indica que o sacrificado seja Marko Grujic. O sérvio não esteve inspirado em Famalicão e foi mesmo substituído a meio da segunda parte para a entrada de Uribe. A qualidade de jogo da equipa evoluiu, confirmando-se a influência do colombiano, que vai fazer, depois de amanhã, o seu último encontro no Estádio do Dragão. Tendo Stephen Eustáquio apresentado melhores argumentos do que Grujic, o mais certo é que o técnico o mantenha no onze.

Se em termos de chamadas à titularidade existe algum equilíbrio entre Eustáquio e Grujic (29 contra 26), já nos golos o internacional canadiano possui larga vantagem (7-1), ainda que já não acerte nas redes adversárias desde a final da Allianz Cup, no final de janeiro. *