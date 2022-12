Eustáquio diz-se "mais vivo" para o FC Porto: «Temos muito tempo para dar a volta ao campeonato»

E prosseguiu: "Quando a oportunidade foi dada tentei agarrá-la, joguei bem e dei consitência. Estou num nível bom, confiante, tenho o respeito dos meus colegas".



No Qatar, Eustáquio não deixou, obviamente, de seguir, a realidade diária do FC Porto. "Estamos aqui a trabalhar e focados com o que se passa em casa. Estamos em todas as competições, temos muito tempo para dar a volta ao campeonato. Temos a Taça da Liga e a Taça de Portugal para ganhar, estamos na Champions... Estamos nas plataformas todas e é assim que queremos estar", concluiu.







Stephen Eustáquio deixou o Mundial'2022 com o 'seu' Canadá sem qualquer ponto na mala, mas "com a experiência". Nas palavras do médio do FC Porto, a participação no Campeonato do Mundo fê-lo crescer e amadurecer."[Saio] Com a experiência na mala. Nos próximos jogos no FC Porto vou estar melhor, mais vivo, porque passei por esta experiência que nem todos conseguem passar. Vou aproveitá-la para o futuro", afirmou à RTP no final do Canadá-Marrocos (não alinhou por lesão).