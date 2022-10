Eustáquio e a subida a pulso: «Não passar num grande na formação deu-me outras coisas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Do Nazareno até ao FC Porto, o percurso de Stephen Eustáquio foi sempre a subir. Aos 25 anos, o médio chegou ao ponto mais alto da carreira até ao momento, mas não esquece o que ficou para trás."Sinto que não participar num grande na fomação deu-me otras coisas. Vamos jogar contra o Anadia na Taça e passei dois anos nesse tipo de estádios. Tudo o que faço é para crescer e para evoluir. Nunca dou nada por garantido. Sei que já lá estive, posso voltar rápido e esse é o pensamento diário. Já lá estive, não quero estar mais, quero crescer. Estou a jogar a Liga dos Campeões e vem o Mundial. Consegui alcançar tudo com o trabalho", apontou Eustáquio, na antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen.