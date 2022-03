Está confirmado. Tal como Record adiantou às 18h30, Stephen Eustáquio e Grujic vão ser titulares no FC Porto no encontro desta noite contra o Lyon, referente à 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.





Alterações à equipa base de Sérgio Conceição que se somam a outras operadas pelo técnico dos dragões, como por exemplo as inclusões de Fábio Vieira e Toni Martínez. Opções que confirmam a aposta forte de Conceição no dérbi com o Boavista, no domingo, para a Liga Bwin, mas que mantêm também a equipa azul e branca competitiva na Liga Europa.: Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic e Eustáquio; Pepê, Fábio Vieira e Galeno; Toni Martínez: Marchesín, Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Uribe, Taremi, Francisco Conceição, Vitinha, Wendell, João Mário, Evanilson, Rúben Semedo e Gonçalo Borges: Anthony Lopes, Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson, Ekambi, Ndombélé, Caqueret, Faivre, Paquetá e Dembélé: Pollersbeck, Bonnevie, Denayer, Henrique, Gusto, Da Silva, Aouar, Keita, Reine-Adélaïde, Kadewere, Bradley Barcola.