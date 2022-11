Eustáquio e o 'duelo' com Vitinha: «É injusto compararem-nos»

Existe sempre uma grande tentação para comparar Eustáquio com Vitinha, uma vez que são jogadores que pisam os mesmos terrenos, mas o primeiro considera que essas comparações são injustas, tendo em conta que são médios com características diferentes."No início da época, muita gente falava na saída do Vitinha. Tenho o prazer de dizer que ele é meu amigo, de que joguei com ele, contra ele, é um craque da cabeça aos pés. Na altura, a comunicação social dizia que o FC Porto precisava de um médio, o clube nunca o disse, e eu tentei não ouvir isso, é difícil ouvir que se precisa de um médio quando tu és médio, mas com características diferentes. Mas só estava focado em ajudar o FC Porto, queria ser o médio que a equipa precisava naquele momento, e o míster deu-me o livro e tentei estudá-lo. Não quero ser comparado com o Vitinha, acho que ele teve o percurso que teve, e muito bem, é um dos melhores médios com bola no Mundo, e não quero ser comparado com ele. Respeito o que ele fez, mas estou a tentar fazer o meu percurso, estou aqui para ajudar o FC Porto. É injusto compararem-nos", referiu Eustáquio, em entrevista ao Canal 11.Na mesma conversa, o médio do FC Porto e da seleção do Canadá recordou o momento mais difícil desde que chegou ao Dragão, quando foi expulso no clássico frente ao Benfica. Os portistas perderam e Eustáquio sentiu-se fragilizado."Foi um momento difícil para mim, foi um momento em que falhei, deixei a minha equipa a jogar com 10 num jogo importante. São coisas em que pensei, fui para casa e a única forma de dar a volta foi estar lá no dia seguinte para treinar e tentar compensar um momento desses. Senti essa confiança do clube e da equipa técnica e segui em frente, dei o máximo nos jogos seguintes. A luta está aberta, estamos nos oitavos de final da Champions, na Taça de Portugal, na Taça da Liga, que também é importante para nós, os oito pontos no campeonato são recuperáveis, é possível, vamos fazer por isso", deixou a garantia, com convicção.