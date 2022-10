Eustáquio espera Bayer Leverkusen mais ofensivo: «Com treinador novo há motivação extra»

Apesar da vitória da semana passada, Stephen Eustáquio não espera facilidades no reencontro com o Bayer Leverkusen, esta quarta-feira. O médio lembrou que o facto de os alemães terem um treinador novo pode servir como factor de motivação extra."É um jogo importante para nós e estamos preparados. Sabemos que com um treinador novo há motivação extra, mas estamos preparados. Estamos cá para defender as nossas cores e para ganhar.""Um Bayer mais ofensivo, que vai à procura do resultado. Jogando em casa, sentem uma segurança diferente. Criariam-nos algumas dificuldades, equipa forte fisicamente, jogadores ágeis, com experiência. Com trabalho, ganhámos esse jogo. Amanhã será um jogo difícil. Já era na teoria e na prática também vai ser. Queremos ganhar os 3 pontos e é isso que vai acontecer.""No Paços jogava mais recuado. Com o Luiz Carlos e o Bruno Costa chegava à frente, mas era só em certos momentos. Estou a tentar fazer de forma mais contínua. Estou a tentar crescer, a pisar outros terrenos, para me tornar um jogador com mais à vontade em zonas mais adiantadas. Tudo o que faço é para ajudar o FC Porto."