Eustáquio esperado no Olival no início da próxima semana

Stephen Eustáquio é esperado no Olival no início da próxima semana, de forma a retomar os trabalhos com o plantel do FC Porto, que prepara o jogo da 2.ª jornada da Allianz Cup, frente ao Chaves, agendado para o próximo dia 8.Tendo em conta que a seleção do Canadá fecha hoje a sua participação no Mundial do Qatar, é expectável que os jogadores sejam libertados de imediato, pondendo regressar aos respetivos clubes, à semelhança do que aconteceu com Mehdi Taremi, na seleção do Irão.Ainda assim, a situação dos canadianos carece de confirmação, só se sabendo a decisão após o jogo frente a Marrocos. Ainda assim, é sabido que Eustáquio não pode jogar, por se encontrar lesionado.Recorde-se que o médio participou nos dois primeiros jogos do Canadá neste Mundial. Fez 81 minutos diante da Bélgica e saiu ao intervalo frente à Croácia, tendo sido muito elogiado pelo seu rendimento.