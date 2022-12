Eustáquio fala da Seleção Nacional e escolhe o favorito a ganhar o Mundial: «Pela capacidade... a França»

Eustáquio viveu no último mês momentos que não mais irá esquecer. Vestir a camisola do Canadá foi "uma experiência incrível", até porque não há prova como o Mundial, garante o médio."É um sentimento difícil de explicar. Todos os olhos estão postos naquela competição. É preciso trabalhar muito para estar lá e é uma sensação incrível. Envolve um bom ambiente, está tudo virado para o Mundial. Tenho poucos jogos na Champions, mas cada jogo parece uma meia-final ou final da Champions. Uma experiência incrível", referiu o canadiano numa live da Binance Football Fever, escolhendo depois o momento mais marcante na prova: "Foi mesmo o facto de uma equipa que trabalhou junta durante quatro anos estar no Mundial. Trabalhámos mesmo a fundo, começámos a qualificação na primeira etapa. Deu-me gosto estar no Mundial com aquele núcleo de jogadores, mas também de amigos. Temos o jogo da Bélgica, número dois do mundo, Carrasco, Witsel, Hazard, De Bruyne, autênticos craques, mas não ganhámos por azar. Fomos melhores. Modric, Brozovic, Kovacic na Croácia... Vou escolher o primeiro golo no Mundial. Há muito trabalho atrás daquele golo.""Portugal tem uma das melhores seleções do mundo e toda a gente ficou um bocado desiludida por não ter ido mais longe. Toda a gente via que tinham qualidade para mais. Num Mundial, especialmente a meio do ano, as coisas mudam e a motivação tem de estar lá, no momento certo, e Marrocos merece estar na meia-final. Portugal vai aprender com estes erros e de certeza que no próximo Europeu e Mundial vai estar mais forte. Existe uma geração de ouro, é mesmo verdade, tive o prazer de jogar com quase metade daquela seleção. É só tentar tirar vantagens disso.""Diria que pela capacidade, a França. Ganhou o último Mundial, tem jogadores fenomenais. Parece a equipa mais forte, mas Marrocos pode surpreender, tudo pode acontecer, é uma coisa curta, não há segunda mão. No plantel da Argentina também há muita qualidade. A experiência da Croácia, a motivação de Marrocos e um país atrás deles... Está tudo em aberto.""Não senti diferença. As temperaturas estavam muito altas, mas na Jamaica e México apanhamos esse tipo de temperaturas. Foi m torneio muito bem organizado, nunca nos faltou nada. As relvas estavam incríveis, o nosso centro de treinos, havia condições para tudo. Sempre fomos muito bem tratados.""Vou escolher três. O número oito de Marrocos [Ounahi], não quero pronunciar o nome, porque posso cometer uma gafe, mas tem sido incrível. Atrás dele, o médio defensivo que joga na Fiorentina [Amrabat], muito bom jogador. Escolhia também o Gvardiol, central da Croácia. É um torneio único. Não conhecemos certos jogadores e chegam ao Mundial com a motivação certa. Fico feliz por eles e outros tantos.""O Canadá é conhecido mais pelo basquetebol e hóquei no gelo. Há coisa de quatro/seis anos andamos a trabalhar para que as pessoas olhem para o Canadá como uma nação que sabe jogar futebol. Ainda não estamos nesse patamar, muita coisa ainda tem de mudar, mas já estamos a mudar isso. Mesmo os miúdos já olham para Alphonso Davies e outros. Acho que vamos melhorar muito. No bolso já temos a experiência deste Mundial. Tínhamos muito pouca experiência e daqui a quatro anos teremos mais e são pormenores que contam. Os miúdos têm uma oportunidade grande de serem uma estrela no país, antes iam logo para o basket ou hóquei no gelo. Os nossos adeptos vão estar lá em peso e estamos prontos."