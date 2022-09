Eustáquio fala em resultado "injusto": «Tivemos bem mais ocasiões para fazer golo do que eles»

Stephen Eustáquio falou em resultado injusto pelas oportunidades criadas pelas duas equipas, após a derrota do FC Porto com o Atlético Madrid, com o golo da vitória colchonera a chegar aos 90'+11."Foi injusto pelo que o FC Porto fez. Tivemos muitas ocasiões para fazer o golo, bem mais do que eles e saímos daqui tristes pela derrota e também porque achamos que merecíamos mais", começou por dizer o médio dos dragões."Sentimos sempre que era possível ganhar. Eles na 1.ª parte tiveram algum volume, mas não estavam a conseguir finalizar e penso até que não tiveram muitos remates à baliza e com o continuar do jogo fomos crescendo, tivemos mais oportunidades que eles e infelizmente não conseguimos marcar primeiro. Tivemos também aquele azar do Otávio que quando sai é mau, pois é um jogador que equilibra a equipa. Houve muitas mudanças… enfim, sabe a pouco e temos agora de ir atrás", acrescentou, sem querer falar no aspeto individual."Senti-me bem, acho que fiz um jogo muito competente, tentei ajudar os meus colegas, mas não gosto de falar do individual, pois o mais importante é o coletivo e saio daqui triste", deixando uma garantia: "Seja onde for o FC Porto joga sempre para ganhar e agora temos mais dois jogos em casa e vamos procurar ganhar para ir para a 2.ª volta com mais vontade de ganhar."Eustáquio abordou ainda a partida aos microfones da Eleven. "Senti-me bem, nesta casa é sem medos de desafios, mas saio triste pelo desfecho. É fácil jogar com Uribe. Inteligente e um animal no bom sentido no capítulo físico. Saímos tristes. Fizemos o suficiente para pelo menos pontuar e sair sem nada é ingrato. Estávamos muito bem e é pena sofrer na compensação. Momento triste, mas só nos resta olhar para a frente", vincou."Temos de ganhar os dois jogos em casa. Depois deste jogo tenho a certeza que vamos passar a fase de grupos", concluiu.