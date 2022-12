Na sequência do domingo de folga concedido por Sérgio Conceição ao plantel, o FC Porto regressou aos trabalhos na manhã de segunda-feira, já com os mundialistas Eustáquio e Taremi presentes.O médio canadiano, de resto, já se tinha apresentado ontem no Olival, devido ao problema físico que trouxe do Qatar, mas só hoje foi incluído no boletim clínico divulgado pelos dragões. Segundo a informação prestada, Eustáquio fez "tratamento a lesão muscular na coxa esquerda". Ainda no que toca aos pacientes do departamento médico, Meixedo, Zaidu e Evanilson também fizeram tratamento às respetivas lesões, enquanto Veron evoluiu condicionado nos relvados do Olival.Os 'bês' Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva mantiveram-se às ordens de Sérgio Conceição para colmatar as baixas dos internacionais portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio e do internacional sérvio Marko Grujic.Os azuis e brancos voltam a trabalhar amanhã de manhã no Olival, tendo em vista o jogo de quinta-feira, frente ao Chaves, da 2.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup.