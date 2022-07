E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora é oficial: Stephen Eustáquio fica no FC Porto até 2027. O internacional canadiano chegou ao Dragão a meio da temporada passada, por empréstimo do P. Ferreira. Agora, o clube azul e branco acionou a opção de compra, tal como Record noticiou , por quatro milhões de euros.Eustáquio, de 25 anos, cumpriu 11 jogos oficiais de dragão ao peito em 2021/22."A confiança que o FC Porto depositou em mim faz-me querer dar ainda mais todos os dias", explicou em declarações ao site do FC Porto.