Eustáquio impressionado com Pepe: «Corre mais do que eu e do que colegas com 22 anos...»

Stephen Eustáquio está a viver a melhor época da carreira. À afirmação no FC Porto seguiu-se uma presença inédita num Mundial ao serviço do Canadá, dois factos que motivaram uma entrevista ao programa 'The 90th Minute', conduzido por Caroline Salame. Sobre a etapa nos dragões, o canadiano, de 26 anos, destacou a longevidade de Pepe."Nem sei se ele [Pepe] tem 39 ou 40 anos, mas sei que nunca perde um treino, não é daquele tipo de jogares que relaxa, que se poupa nos treinos. É incrível. Às vezes, durante o jogo, vejo-o a lançar-se num contra-ataque e a correr mais do que eu com 26 anos e do que alguns colegas com 22. A forma como trabalha sempre, consegues ver isso, o estilo de vida que tem, o que faz no centro de treinos, é incrível. É um dos melhores profissionais que já vi na minha carreira", referiu Eustáquio, que se sente melhor jogador hoje em dia do que antes de vestir de azul e branco."Quando cheguei ao FC Porto corria cerca de 11 ou 12 quilómetros por jogo, mas era sempre no lado defensivo, corria muito para trás. Estava a correr tanto mas não marcava golos nem fazia assistências. O treinador no FC Porto disse-me que corria muito e que tinha que usar essa capacidade também no meio-campo ofensivo. Foi o que tentei aprender, o golo que marquei ao Atlético Madrid é um bom exemplo do que consegui melhorar no meu jogo. Sinto que sou um jogador melhor hoje em dia. Claro que isto me valoriza, quando um médio faz golos e assistências, e eu tenho conseguido isso, sai sempre mais valorizado. Antigamente limitava-se a ser um ‘6’, agora sinto que sou um melhor box to box, consigo fazer de playmaker, fazer golos e assistências", considerou o médio.