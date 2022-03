Eustáquio na corrida por lugar no melhor onze da CONCACAF com Corona e Herrera

A CONCACAF, entidade que tutela o futebol de América do Norte, América Central e Caraíbas, abriu as votações para definir o melhor onze de 2021 e, entre os nomeados, está o internacional canadiano do FC Porto, Stephen Eustáquio.O reforço de janeiro dos dragões está em competição direta com antigo médio portista, o mexicano Héctor Herrera. Refira-se que são 10 os nomeados para o sector intermediário e apenas três terão a honra de pertencer ao melhor onze da CONCACAF em 2021.No sector atacante, do qual sairão também três escolhas entre dez possíveis, está o mexicano Jesús Corona, que o FC Porto transferiu, em janeiro, para o Sevilha.