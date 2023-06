Eustáquio: «Noutros clubes esta podia ser uma boa época, mas no FC Porto não»

Apesar de estar satisfeito com a conquista da Taça de Portugal, Eustáquio não escondeu o amargo de boca que ficou nos jogadores do FC Porto após o Benfica ter sido campeão."Depois de termos perdido o campeonato n última jornada tínhamos de ganhar a Taça. São três títulos em quatro e esta final dá-nos a possibilidade de disputar a Supertaça, algo positivo. Sabor especial [após o falecimento da mãe]? Sem dúvida, agora faz sentido. São coisas que acontecem com estas doenças e tivemos de agarrar o touro pelos cornos. Às vezes vivemos numa bolha e quisemos que ninguém soube-se. Sabíamos que não íamos ganhar esta luta, mas apenas partiu fisicamente. Queríamos ganhar todos os troféus, mas estivemos em todas as frentes. Noutros clubes podia ser uma boa época, mas no FC Porto não. Queremos ganhar tudo. Gostava que o Sérgio Conceição continuasse, é um treinador à Porto", vincou, falando ainda da saída de Uribe: "Dispensa apresentações, é FC Porto dos pés à cabeça. Saída é uma decisão que só ele sabe, já conquistou tudo pelo FC Porto e sai de cabeça erguida".