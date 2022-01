Eustáquio no FC Porto: «Acredito que vou crescer muito com Conceição»

O FC Porto confirmou esta segunda-feira a contratação de Eustáquio, ex-P. Ferreira, tal como Record noticiou. A transferência é feita por empréstimo com opção de compra, até ao final da época.O internacional canadiano revelou querer muito trabalhar com Sérgio Conceição. "As expectativas são altas. Acredito que vou crescer muito com ele e que vai potenciar muito as minhas caraterísticas. Já só penso em começar a trabalhar", vincou na apresentação, em declarações transcritas no site oficial dos dragões.Eustáquio chega ao Dragão para lutar por títulos. "Fiquei muito feliz. Foi uma notícia que recebi com agrado e acredito que é merecido, porque sempre trabalhei para isto. Sei que é um desafio muito grande, mas aqui estou eu ponto a trabalhar para conseguir resultados", reiterou o novo recruta azul e branco, que ficará com a camisola 46.