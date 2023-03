Eustáquio quer ganhar tudo no FC Porto: «Acho que somos capazes disso»

A viver a melhor época da carreira em termos de ligação aos golos, Stephen Eustáquio também tocou os céus a nível coletivo, tendo participado nos quatro títulos nacionais que estão na posse do FC Porto. Mas o médio, de 26 anos, já pensa na revalidação de todos eles e acredita que é possível.Em entrevista à UEFA, na antecâmara do FC Porto-Inter Milão, o internacional canadiano foi questionado sobre as suas ambições no clube e na seleção e a resposta saiu com extrema confiança."No FC Porto, quero vencer todas as competições nacionais e jogar a Liga dos Campeões. Claro que gostava de ganhar tudo e acho que somos capazes de fazer isso. Quanto ao Canadá, temos grandes torneios no verão, a Liga das Nações e a Gold Cup. Agora que nos qualificámos em primeiro lugar na CONCACAF para o Mundial, acho que temos equipa para conquistar esses troféus. O que quero mesmo é ganhar tudo", assinalou o jogador portista, desejando ainda acrescentar qualidade ao seu futebol nas mãos de Sérgio Conceição."Sempre fui um jogador que trabalha muito, fui assim em todos os clubes por onde passei. No FC Porto, tento estar noutro nível, com toda a minha agressividade e, no último terço, tentar fazer mais golos e assistências. O valor de um jogador com golos e assistências sobe muito, assim como o nível de confiança que tenho atualmente, porque tenho bons números para a quantidade de meses que já passaram esta época. Estou confiante e pronto para tentar chegar ao nível seguinte, é isso que estou a tentar fazer aqui. Ainda temos metade da época para jogar, mas estou ansioso por isso", admitiu Eustáquio, ele que, em 31 jogos, assinou seis assistências e sete golos, dois deles na Liga dos Campeões."É sempre incrível fazer golo, mas na Liga dos Campeões é muito especial, por causa de todo o mediatismo que nos acompanha. Mas é apenas um nível. A Liga dos Campeões, para mim, é uma das melhores ou até a melhor competição que existe, então poder ver o meu nome no marcador é incrível", reconheceu o médio, para depois recordar a performance do FC Porto na fase de grupos da presente edição da Champions."A fase de grupos foi difícil. Não pontuámos nos dois primeiros jogos e as pessoas já diziam: 'Esqueçam a Liga dos Campeões, talvez a Liga Europa ou mesmo nada'. Mas, como já disse, a pressão que colocamos sobre nós próprios é o mais importante, sabíamos que tínhamos qualidade para nos qualificarmos. Por tudo isso, passar em primeiro lugar com estas grandes equipas, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid e Club Brugge, contra quem tivemos de jogar... Acreditámos sempre que iríamos conseguir, só tínhamos de trabalhar muito. E estou contente por termos conseguido isso", rematou Eustáquio, já depois de ter recuado ao passado.Antes de seguir as pisadas do irmão e do pai, que foram jogadores de futebol, ainda no Canadá, o médio do FC Porto aventurou-se noutros desportos, mas acabou naquele que lhe está no sangue."Tentei o basquetebol, era demasiado pequeno, tentei o hóquei, mas era demasiado rápido para mim, então tentei seguir o meu irmão e os passos do meu pai, jogando futebol", contou.