Eustáquio quer marcar 10 golos

Stephen Eustáquio tem metas individuais bem definidas para o que resta da sua época no FC Porto. “Quero chegar aos 10 golos e 10 assistências no clube”, apontou o médio, de 26 anos, em conferência de imprensa pelo Canadá, ele que conta até esta altura com sete remates certeiros e seis passes para concretizações de outros dragões. Nota ainda para uma outra frase de Eustáquio, a dar conta da sua ambição pelo Canadá: “Podemos vencer dois torneios: a Liga das Nações e a Gold Cup. Se terminarmos as nossas carreiras sem troféus, não vale de nada, certo? Por isso, temos de vencer.”