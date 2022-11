Eustáquio recebeu prémio de melhor médio do mês de setembro

Eustáquio recebeu esta quinta-feira o prémio de médio do mês de setembro da Liga Bwin. De recordar que o camisola 46 do FC Porto somou 15,08 por cento dos votos dos treinadores da competição, superando Enzo Fernández, do Benfica, que somou 13,49%, e de Godwin, do Casa Pia, com 12,7% dos votos.Para além de ter sido titular em todas as partidas do FC Porto no período em questão - frente a Gil Vicente, Chaves, Estoril e Sp. Braga -, o médio dos dragões somou um golo e duas assistências.