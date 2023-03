Eustáquio recorda Mundial e destaca dois nomes: «Joguei contra o De Bruyne e corri atrás do Modric»

Eustáquio foi titular nos dois primeiros jogos do Mundial e teve a oportunidade de medir força com dois médios do melhor que há atualmente no futebol: o belga Kevin De Bruyne e o croata Luka Modric. Puxando a cassete atrás, o jogador do FC Porto admite que houve um deles que lhe deu muito mais trabalho do que o outro."Joguei contra o De Bruyne, mas corri atrás do Modric [risos]. Não consegui jogar… É incrível como ele domina tudo à volta dele, como dita os ritmos e controla tudo. Para mim foi uma lição aquele jogo, foi mais aprender com ele do que jogar contra ele. Se estiver num dia bom é quase impossível condicioná-lo. Espero poder fazer melhor em 2026, não contra ele que não deve estar mas contra outros jogadores desse nível", contou Eustáquio ao programa 'The 90th Minute', de Caroline Salame, acrescentando que o túnel que fez ao belga do Man. City continua guardada no telemóvel."Finta ao De Bruyne? Sou sortudo, acho. Foi especial, obviamente, todos viram, Recebi muitas mensagens depois do jogo. Mas são coisas normais que acontecem em campo. Vi a perna esquerda dele um pouco aberta, surgiu a oportunidade e foi tudo natural… Depois o passe, treinamos esse tipo de bolas no FC Porto. Tenho a finta gravada no meu telemóvel [risos]… Teria sido fantástico se acabasse em assistência, mas vamos continuar a tentar", atirou o médio.