Eustáquio revela a "desculpa para fracos" e garante: «Jogar antes ou depois do Benfica pouco importa»

Stephen Eustáquio foi titular na vitória caseira (1-0) do FC Porto ante o Rio Ave, na 21ª jornada da Liga Bwin, analisando as incidências da partida."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil porque o Rio Ave é uma equipa que joga muito juntinhos, são muito agressivos, têm médios de grande qualidade e alas rápidos. Podíamos ter controlado melhor porque houve ocasiões para fazer 2-0. Não conseguimos e tentámos controlar perante um adversário que acreditou e foi atrás do resultado. A nossa consistência e não sofrer golos acabou por ser o mais importante", começou por dizer à Sport TV."A desculpa das lesões é para os fracos. Este grupo é constituído por malta de elevada qualidade. Há muitas baixas, realizámos 10 jogos em 30 dias e isso implica muita intensidade, porque exige muito. Sai do cabedal, mas quando não está um, está o outro e felizmente tem corrido bem. O que nós queremos é continuar a ganhar e a fazer o nosso trabalho. Jogar antes ou depois do Benfica pouco importa", frisou o médio canadiano."O papel que o treinador lançou no jogo não passou por mim, mas foi uma alteração para a equipa pressionar mais. Correu bem e não há muito mais a falar sobre isso."