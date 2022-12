Eustáquio: «Se pudesse dava um Dragão de Ouro coletivo»

Stephen Eustáquio entrou no recinto onde vai decorrer a gala dos Dragões de Ouro e revelou a quem daria um galardão."Havia tantos jogadores que mereciam ganhar, temos uma equipa recheada de talento, mas não consigo dizer um em especial, se pudesse acho que dava um Dragão de Ouro coletivo", referiu o médio do FC Porto.As expectativas para a gala são as maiores: "Nem sei o que esperar, mas estou certo de que vai ser uma noite mágica, como acontece sempre no FC Porto. Estou ansioso para ver o que vai acontecer, esperemos que seja uma excelente noite", prosseguiu Eustáquio, que esteve no Mundial do Qatar ao serviço do Canadá.