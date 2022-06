Eustáquio: «Sinto-me no céu com estes troféus»

O primeiro meio ano de Eustáquio ao serviço do FC Porto encheu-lhe as medidas. Apesar dos “minutos não terem sido muitos”, o médio, de 25 anos, ficou feliz com o balanço coletivo da época e, num momento em que a sua aquisição por parte dos dragões ainda não era uma certeza, já apontava à sua continuidade no Dragão.

“ Estou no céu, porque são os meus primeiros títulos. Tenho vivido um sonho ao jogar naquele que, para mim, é o melhor clube em Portugal. Conquistei dois títulos com 25 anos e acho que consigo conquistar mais. Vamos continuar a sonhar”, disse, ao canal no Youtube da liga canadiana, numa entrevista gravada pouco depois da conquista da dobradinha mas que só agora foi publicada.

Da experiências nos azuis e brancos, Eustáquio destacou o ambiente no clube. “É tão diferente ao nível da mentalidade... Digo isto à minha família e aos meus amigos, toda a gente está focada. Não há espaço para erros. É uma oportunidade magnífica. Sinto que tenho crescido todos os dias”, afirmou, ressalvando o seu papel como embaixador canadiano no futebol europeu, que “pode desbravar caminho” para outros compatriotas virem a “ter a mesma oportunidade.”

Confiante de que “continuando no FC Porto” pode “crescer ainda mais”, o médio detalhou o seu papel neste meio ano: “Só queria ajudar, fosse um, dois minutos ou zero. Quanto melhor for, também melhor serão eles. Nesta fase fui eu que puxei por eles, mas no futuro outros tentarão puxar por mim.”

Assinatura “foi uma loucura”

Em janeiro, Eustáquio foi apresentado pelo FC Porto... em confinamento, devido a infeção por Covid-19. O processo de contratação, diz o médio, “foi uma loucura”. “Era suposto ir para o estágio da seleção, voltar e assinar com o FC Porto. Mas o teste para viajar deu positivo, mesmo não tendo sintomas, e pensei: ‘Isto vai ser complicado!’. Estava numa situação difícil. Treinei em casa sete dias, depois fui lá uma manhã apresentar-me, durante a tarde viajei para El Salvador, joguei mais de 70 minutos, ganhámos e voltei”, contou.