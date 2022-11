Eustáquio sobre Portugal: «Com a Seleção que tem... que têm! Ia dizer com a Seleção que temos…»

Para lá de ter falado do seu FC Porto , Stephen Eustáquio abordou ainda o Mundial'2022 e até deixou um pequeno deslize, quando se 'assumiu' como português. Tudo a propósito das chances da Seleção Nacional em fazer boa figura no Qatar, um torneio no qual o jogador dos dragões estará em representação da seleção do Canadá."Com a Seleção que tem... que têm! Ia dizer com a Seleção que temos… (risos). Com a Seleção que têm, acho que sim. Se formos a ver um por um, temos dos melhores jogadores do Mundo, na cabeça deles têm de pensar que podem ganhar, não que seja uma obrigação, mas têm qualidade para isso", garantiu o médio, ao Canal 11.Para lá de falar das chances da (sua outra) Seleção, Eustáquio abordou ainda as brincadeiras de balneário no FC Porto com Diogo Costa e Otávio. "Eles até dizem que vamos fazer 0 pontos, vamos ver, já fiz a aposta, só disse para esperarem e verem, mas sim, gostava de apanhar Portugal."A fechar, o 46 portista explica como é estar no principal torneio do futebol mundial. "É uma oportunidade única, ainda para mais porque merecemos, ficámos em primeiro lugar, estar aqui é uma bênção. Temos de sonhar em estar num Mundial, sinto que estou a viver os melhores dias da minha vida, represento um grande clube como o FC Porto, e agora estou no Campeonato do Mundo, é uma experiência única, viemos cá para ganhar, não viemos cá para passear, nem para ir embora depois da fase de grupos, logicamente que sabemos que é um desafio muito grande, mas temos as nossas armas e vamos aproveitá-las."