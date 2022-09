Eustáquio: «Somos campeões e tínhamos de dar uma resposta»

Novidade no onze de Sérgio Conceição para o jogo com o Gil Vicente , Eustáquio acabou por justificar a aposta com uma boa atuação que até lhe valeu a distinção de homem do jogo. Após a partida, o internacional canadiano enalteceu o triunfo e o facto de ter tido uma oportunidade para ser titular."Ganhámos, que era o mais importante. Felizmente, o treinador deu-me a oportunidade para de ser titular, porque tenho correspondido nos treinos. Agradeço a oportunidade e também o apoio dos adeptos", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre a resposta dada após o desaire da semana passada, Eustáquio assegura que ninguém se escondeu. "Se pudéssemos jogar no dia seguinte, jogávamos. Depois de uma derrota é sempre difícil, mas somos campeões e tínhamos de dar uma resposta. Sabíamos que tínhamos de entrar forte. Este é um campo difícil, o Gil Vicente tem uma excelente equipa e sabíamos que se entrássemos mal, íamos ter dificuldades. Marcamos dois golos na 1ª parta, tivemos mais dificuldades na 2ª parte, mas mantivemos o controlo e defendemos bem a nossa baliza".A fechar, o canadiano não quis entrar no jogo tático, quando foi questionado sobre se a mudança de estrutura o ajudou. "Isso é uma pergunta mais para o treinador. Nós tentamos sempre fazer o que ele pede e hoje correu bem.".