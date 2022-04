Eustáquio: «Todos os clássicos são importantes, mas o que interessa é o FC Porto ser campeão»

Stephen Eustáquio foi lançado a jogo aos 88 minutos na vitória do FC Porto sobre o Vizela, por 4-2. O médio dos portistas reconheceu que o triunfo foi justo e apontou já ao clássico com o Benfica, que pode dar o título aos dragões."Vizela apresentou-se com um futebol apoiado positivo. Qualidade de jogo enorme. Tínhamos de estar no nosso melhor para vencer. Eles terminaram melhor a primeira parte, mas fomos atrás e acho que vencemos bem. Senti boas energias no estádio. Momento é adiar para a Luz, onde queremos pontuar e acredito que assim o vamos fazer", começou por dizer após o jogo."Sentimento é que faltam três pontos e depois, com o Estoril mais três pontos. Não olhamos para o adversário, apenas para cada jogo. Todos os clássicos são importantes, mas o que interessa é o FC Porto ser campeão", acrescentou.Também Wendell, que entrou aos 58', analisou a partida frente ao Vizela."Jogo difícil. Entrámos bem, marcámos dois golos, mas depois deixámo-nos cair um pouco. Ficou difícil, mas o Mbemba conseguiu fazer outro golo e ficou tudo mais aberto", referiu."Em casa, com o estádio cheio a apoiar-nos, tivemos de entrar novamente no jogo após sofrer dois golos. Mas essa força mental é um pormenor que treinamos todos os dias", sublinhou, antes de abordar o clássico com o Benfica na próxima jornada."Não podemos baixar o ritmo. Temos mais dois jogos pela frente. Tentar vencer o próximo jogo e, quem sabe, comemorar o título. Clássico é sempre difícil, mas vamos encarar de forma séria e tentar vencer. Espero conseguir aplicar no jogo tudo o que trabalhamos durante a semana para o FC Porto sagrar-se campeão", finalizou.