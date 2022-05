Eustáquio vai continuar no FC Porto em 2022/23

Eustáquio vai continuar a ser jogador do FC Porto em 2022/23. Segundo apurou, os dragões exerceram a opção de compra sobre o médio, existindo o acordo entre as partes para que a sua oficilização só aconteça mais adiante neste defeso.O médio, de 25 anos, recebeu o aval de Sérgio Conceição e, na ótica da SAD, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, é um ativo interessante para integrar nos quadros do ponto de vista de uma valorização futura.Eustáquio, que cumpriu meia época de empréstimo no Estádio do Dragão, vê assim mais perto o desfecho que sempre desejou desde que passou a envergar a camisola azul e branca.