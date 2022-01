Evanilson: «A equipa está de parabéns pelas vitórias consecutivas»

Evanilson teve uma noite para mais tarde recordar ao anotar o primeiro hat-trick da carreira, na vitóriado FC Porto frente ao Belenenses SAD. O avançado brasileiro foi considerado o homem do jogo pela Sport TV."Fico muito feliz em receber este prémio. Agradeço e agradeço à equipa, porque sem o trabalho da equipa não conseguia. Estou muito feliz. É continuar a trabalhar, manter o foco e pensar nos pontos que temos para conquistar. Mais uma vez não entrámos muito bem, como nos dois últimos jogos. Temos de acertar isso, treinar bastante isso, mas o mais importante é que conseguimos virar. Parabéns à equipa!"Os dragões seguem invictos no campeonato e somam agora 13 vitórias consecutivas. O objetivo agora passar por... aumentar o registo."A equipa está de parabéns pelas vitórias consecutivas. É fruto do trabalho, trabalho do dia-a-dia e é continuar para manter as vitórias".Questionado sobre se o campeonato vai ser decidido a dois, o brasileiro fintou a pergunta. "Não sei o que dizer, estamos a tentar fazer a nossa parte, focar nos nossos jogos para seguir firme", disse na 'flash'.