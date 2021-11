Evanilson: «A equipa jogou sempre de cabeça erguida e as coisas aconteceram naturalmente»

Figura de destaque no jogo entre o FC Porto e o V. Guimarães, já que marcou o golo que valeu o triunfo (2-1) dos azuis e brancos, Evanilson, em declarações ao Porto Canal, não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos."Foi um jogo bastante difícil, o Vitória tem jogadores de qualidade. Tivemos a força para chegar ao empate e para fazer a reviravolta, agora temos de continuar a trabalhar para as coisas boas continuarem a acontecer. Foi importante marcarmos logo a seguir ao golo do Vitória, ajudou-nos muito. A equipa jogou sempre de cabeça erguida e as coisas aconteceram naturalmente", referiu, deixando votos de força a Vítor Santos, elemento do staff dos azuis e brancos.